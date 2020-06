Möbel-Erzeuger Gerhard de Witt ist pleite

Der niederösterreichische Möbel-Hersteller Gerhard de Witt Gesellschaft m.b.H. mit Sitz in Stockerau ist pleite. Über den Betrieb, der sich auf die Produktion von Selbstbaumöbel spezialisiert hat, wurde am Montag am Landesgericht Korneuburg ein Konkursverfahren eröffnet. Das bestätigt Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform dem KURIER. 36 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen. Die Gehälter wurden nur bis einschließlich November 2014 gezahlt.

Das 1989 gegründete Unternehmen produziert Möbel, die in fünf eigenen Filialen und in sechs Franchisenehmer-Filialen verkauft werden. Das Unternehmen leidet seit Jahren unter massiven Umsatzeinbußen und dem starken Wettbewerbsdruck der großen Möbelhäuser. Alleine im vergangenen Jahr ist der Umsatz um 20 Prozent gesunken. Der Verlust betrug rund 261.000 Euro.