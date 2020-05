Mobilfunker wollen weniger für Handy-Frequenzen zahlen

Zweite Stoßrichtung: Die zwei Milliarden Euro sollen nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise in den nächsten Jahren gezahlt werden. Das würde den finanziellen Spielraum der Konzerne erhöhen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die RTR darauf eingeht, sei gering, so der Insider. Dann aber würden Hutchison sowie T-Mobile die Auktion beeinspruchen. „Es gibt massive Verfahrensmängel, die zu einer Aufhebung führen müssten“, bestätigt T-Mobile-Österreich-Chef Andreas Bierwirth gegenüber Reuters.

So seien die Bieter nicht, wie im Telekommunikationsgesetz ($128, Paragraf1) vorgeschrieben, vor der Auktion konsultiert worden. Weiters habe es, entgegen der Aussage der RTR, ein K.-o.-Risiko für die Bieter gegeben. „Was dann passiert wäre, wusste niemand“, so der Insider. Zudem habe es der RTR an Kompetenz gefehlt, die Beratungskosten von 240.000 Euro seien gering im Vergleich zu jenen der Betreiber mit je einer Million Euro. Und nicht zuletzt sei die Auktion falsch konstruiert gewesen, sodass schon bald die Gebote bei 1,5 Milliarden Euro lagen. Schriftliche Eingaben, wonach das „laufende Verfahren abzubrechen und mit adaptierten, international üblichen Auktionsregeln neu zu starten“ sei, wie es in einem Schreiben an die RTR heißt, seien nie beantwortet worden.