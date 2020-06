Mit Girokonten gegen die Armut

Ein Teil des Social Banking ist die Vergabe von Kleinstkrediten (Durchschnitt: 10.300 Euro) für mittellose Menschen, die ein eigenes Unternehmen gründen wollen. 140 solcher Kredite hat die Erste bisher vergeben.

"Die Mehrheit dieser Gründer kommt dauerhaft aus der Arbeitslosigkeit heraus", erklärt Günter Benischek, Leiter des Social Banking der Erste Bank.

Oikocredit-Chef: "Finanzgeier gehen, wenn es schwierig wird"

Seit Ende der 1970er- Jahre vergibt die von kirchlichen Gruppen gegründete Oikocredit mit Sitz in den Niederlanden, Mikrokredite weltweit. Das Geld dafür kommt von mittlerweile 45.000 Anlegern, 3000 davon aus Österreich. Sie erhalten konstant zwei Prozent Zinsen auf ihre Einlage. 520 Millionen Euro konnten als Mikrokredite vergeben werden. Oikocredit-Chef Fidon R. Mwombeki aus Tansania im KURIER über ...

... Überschuldung

In einigen Ländern haben Mikrokredite zu hohen Schulden der Menschen geführt. Das war, weil einige Banker eine Geschäftschance in Mikrokrediten sahen. Sie waren nicht an den Armen interessiert. Diese Finanzgeier verlassen das Land, wenn es schwierig wird. Das haben wir in Ägypten gesehen. Oikocredit aber bleibt.

... Wirkung der Kredite

Als ich nach dem Studium in mein Land zurückkam, konnte ich es kaum glauben: So kleine Kreditbeträge und so eine große Wirkung. Menschen, die nie eine Bank von innen gesehen haben, haben mit dem Kredit Ziegen gekauft, damit einen Lebensunterhalt aufgebaut und den Kredit getilgt. Wer das sieht, kann nicht sagen, Mikrokredite sind schlecht.