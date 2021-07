Mit 29 Millionen Euro extra in Pension

Der Lebensabend ist für Deutschlands Manager mehr als gesichert: Fast 8 Millionen Euro zahlte ein durchschnittlicher DAX-Konzern im abgelaufenen Jahr seinen Ex-Vorständen als Ruhestandsbezug aus. Zusätzlich wurden weitere 3,1 Millionen Euro für das künftige Ruhegeld der aktiven Vorstände zurückgestellt. Das hat die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung erhoben.

In einzelnen Fällen gehen die Vorsorgen ordentlich ins Geld, berichtet das Handelsblatt: Demnach liege der Chef des Pharmahändlers Stada, Hartmut Retzlaff, mit Ansprüchen von 35 Millionen Euro an der Spitze der Rentenmillionäre. Es folgen Daimler-Chef Dieter Zetsche und VW-Boss Martin Winterkorn, für die 29,9 Millionen beziehungsweise 22,1 Millionen Euro zurückgelegt wurden. Auf den weiteren Spitzenplätzen: Horst Neumann und Hans Dieter Pötsch (beide VW) mit 17,5 bzw. 16 Mio. Euro, Johannes Teyssen (E. ON) mit 15,6 Mio. Euro, Nikolaus von Bomhard ( Munich Re) mit 14,5 Mio. Euro und Michael Diekmann ( Allianz) sowie Jochem Heizmann ( VW) mit je 13,7 Mio. Euro.