Mister Euro-Rettungsschirm

Klaus Regling residiert in einem Glaspalast auf dem Kirchberg, dem noblen Stadtteil von Luxemburg. Im Sommer 2010 bezog der Chef des Rettungsfonds EFSF das Gebäude in der Avenue John F. Kennedy 43. Die Büros waren leer, Kaffeetassen und Leder-Fauteuils kamen von der Europäischen Investitionsbank, eine Leihgabe.

Der Herrscher über 700 Milliarden Euro ist ja genügsam: Sein Büro ist karg eingerichtet, auf den Regalen stapeln sich Bücher und wissenschaftliche Wälzer. Auch ein Exemplar seiner Diplomarbeit mit dem Titel "Theorie des optimalen Währungsgebietes" von 1973. Dem Thema blieb er treu, bis heute.

Fleiß und Disziplin sind die obersten Gebote des protestantischen Hanseaten. Seine Mitarbeiter fürchten und bewundern ihn wegen seines unermüdlichen Eifers und Einsatzes: eMails beantwortet er zu jeder Tages- und Nachtzeit, rund um die Uhr hängt er am Telefon. Der Ökonom ist global vernetzt und weiß genau, was an der Wall Street und in Asien gespielt wird.