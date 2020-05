Mini-Spar für den schnellen Hunger

Bewährt sich der Spar-Testmarkt in der Babenbergerstraße, werden weitere dieser Convenience-Geschäfte folgen. "Wir haben drei weitere Standorte im Auge, die 2012 realisiert werden sollen", so Reisch. "Wir werden unsere Präsenz in Wien ausbauen." Rewe will bis 2015 jährlich mindestens zehn neue Läden eröffnen. Auf 270 Quadratmetern Verkaufsfläche ist das in Spar-Geschäften übliche Sortiment im neuen Shop auf höherwertige 2500 Artikel reduziert. Kunden können in der Mittagspause oder am Heimweg ihr Essen kaufen: Sandwiches, Wraps und Panini, Süßspeisen stammen unter anderem von Aida und Imperial. Dazu gibt es eine Auswahl an Säften, Obst und Weinen.



Die Mitarbeiter sind speziell auf die Zubereitung der Speisen geschult. Rote Kellnerschürzen und rote Kappen verleihen den 22 Mitarbeitern ein flottes Outfit. Neu ist, dass die Theken extra niedrig sind. Damit soll die Kommunikation zwischen Kunden und Verkäufern verbessert werden. Auch Bezahlen ist an der Theke möglich, nochmaliges Anstellen an der Kassa entfällt.



"Wir erwarten einen hohen Umsatz", zeigt sich Spar-Vorstand Reisch optimistisch. Den angestrebten Umsatz beziffert er mit 5500 Euro pro Quadratmeter Verkaufsfläche - mehr als in größeren Spar-Märkten.