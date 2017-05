Die Troges" Gesellschaft für Trocknungs- und Wärmetechnik m.b.H. hat am Handelsgericht Wien den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt. Das bestätigt Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform dem KURIER. Es sind 119 Dienstnehmer und rund 300 Gläubiger betroffen. Den Gläubigern sollen 30 Prozent Quoten geboten werden.

Das Unternehmen wurde laut AKV und KSV18780 im Jahr 1947 gegründet und beschäftigt sich mit der Produktion von Lüftungskanälen, Lüftungsanlagen und Rippenrohren, Apparatebau und Troges-Flächenlüftung.

Die Ursachen

Die Insolvenzursachen liegen in einer rückläufigen Umsatzentwicklung. Es konnten weniger Großprojekte als früher gewonnen werden. Schon 2015 wurde daher der Personalstand reduziert.

Dazu kamen erhöhte Schadensfälle und erhebliche Wertberichtigungen bei den offenen Forderungen, welche die finanzielle Situation weiter verschlechtert haben. Im Vorjahr wurden weitere Einsparungsmaßnahmen gesetzt.

In den vergangenen Wochen hat es sich aber gezeigt, dass neben einem massiven Mitarbeiterabbau auch eine erhebliche Reduktion der Schulden erforderlich sind. Mit 30. April 2017 ist der Finanzierungsrahmen ausgelaufen, eine neuerliche Refinanzierung gelang aber nicht. Zugleich konnte der Personalabbau nicht durchgeführt werden, weil die Beendigungskosten nicht mit der vorhandenen Liquidität bedient werden konnten. So musste schlussendlich die Reißleine gezogen und Insolvenz angemeldet werden.

Das Vermögen

Den Aktiva werden mit 3,725 Millionen Euro beziffert, davon sind 1,416 Millionen Euro mit Pfandrechten belastet. Unterm Strich beträgt das freie Vermögen nur 2,309 Millionen Euro. Dazu zählt eine Gebäude auf fremden Grund, das an eine finanzierende Bank verpfändet ist. Daraus ergibt sich ein Absonderunsgrecht in Höhe von 100.000 Euro. Doch Grund und Boden sollen noch "stille Reserven" beinhalten.

Die Schulden

Die Verbindlichkeiten werden mit 11,56 Millionen Euro beziffert

Das Unternehmen soll fortgeführt werden. 68 Dienstnehmer wurden beim AMS im Rahmen des Frühwarnsystems angemeldet. Ein Dienstnehmerabbau ist unbedingt erforderlich, um die Liquidität in der Fortführungsphase nicht zu stark zu belasten. Der Finanzplan für die Sanierung geht davon aus, dass das laufende Geschäft durch Factoring bei einem Factoring Institut finanziert wird (so hat sich das Unternehmen bisher auch finanziert). Den Gläubigern wird eine Quote von 30% binnen zwei Jahren angeboten.