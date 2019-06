Bittere Millionenpleite eines innovativen Anlagenbauers

„Microinnova ist ein junges Unternehmen mit Fokus auf Intensivierung chemischer Prozesse. Das Unternehmen entwickelt High-Tech Lösungen basierend auf Durchflusschemie und anderen Prozessintensivierungstechnologien. Microinnova besitzt ein kompetentes und innovatives Team bestehend aus Chemikern sowie Verfahrenstechnikern“, heißt es im Firmenprofil. „Wir bieten Produkte wie flexible Flow Miniplants und schlüsselfertige Industrieanlagen, sowie Dienstleistungen in den Bereichen Prozessentwicklung und Engineering an. Durch unsere unvoreingenommene Denkweise schaffen wir es neue Wege in der kontinuierlichen chemischen Prozessführung zu gehen.“

Und weiter heißt es: „Die Microinnova Engineering GmbH wurde 2003 von Dr. Dirk Kirschneck im Anschluss an seine Doktorarbeit gegründet. Das anfangs auf Mikroreaktortechnologie spezialisierte Geschäftsmodell wurde ununterbrochen erweitert und bietet heute ein breites Spektrum an Lösungen rund um kontinuierliche chemische Prozessführung an. Microinnova kombiniert das Wissen über chemische Synthesen mit der Kompetenz in Engineering und Anlagenbau.“