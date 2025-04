Millionenpleite eines ambitionierten Bodenverlegers

Die Rede ist von der Neunziggrad GmbH mit Sitz am Parkring 12/3, 1010 Wien. Sie hat die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien beantragt. Das bestätigt Karl Quendler von Creditreform dem KURIER.

„Anders mit Materialien umgehen. Die Gestaltung von Räumen neu denken. Für diesen Anspruch erschaffen wir in unseren Manufakturen aus einzigartigen Materialien besondere Oberflächen und vereinen exzellentes Handwerk mit herausragendem Design“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Gut, unser Meisterbrief ist etwas, auf das Sie sich verlassen können. Aber vor allem unser Streben nach Perfektion und unsere Leidenschaft für besondere Materialien sind Garantie dafür, dass wir bis ans Äußerste gehen, damit am Ende ein Ergebnis steht, das Sie (noch mehr von uns) überzeugt.“

Das Unternehmen

„Laut Eigenantrag wird die Schuldnerin Aufgrund des großen Know-Hows in den eng miteinander verbundenen Fachbereichen für innovative und energieeffiziente Konzepte für die Bodenverlegung im Rahmen großvolumiger Bauvorhaben im B2B-Bereich als auch im Privatkunden-Segment projektbezogen beauftragt. Die Neunziggrad GmbH wurde 2021 gegründet, ist die Holdinggesellschaft der Neunziggrad-Unternehmensgruppe“, heißt es weiters.

Sie hält Beteiligungen an der

Neunziggrad Danube GmbH, FN 602439s, Anteil: 90%,

Neunziggrad Alps GmbH, FN 599830d, Anteil: 100%, Insolvenzverfangen zu AZ 19 S 44/25f LG Innsbruck

Neunziggrad Bavaria GmbH, HRB 295567 (Amtsgericht München), Anteil: 100%

Neunziggrad Projects GmbH, FN 609567y, Anteil: 90%

Living Materials GmbH, FN 583790s, Anteil: 100%

„Die Schuldnerin verfügt nach wie vor über Projektgeschäft im Raum Wien, Niederösterreich, Burgenland und der Steiermark. Zudem wird an der Geschäftsanschrift am Parkring 12, 1010 Wien einen Showroom betrieben, im Rahmen dessen das von ihr und der Neunziggrad-Unternehmensgruppe gehandelte Produktsortiment ausgestellt wird. Die Neunziggrad GmbH bündelt ferner die Verwaltungs- und Marketingleistungen der Neunziggrad-Unternehmensgruppe“, so Creditreform.