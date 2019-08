Millionenpleite einer Marken- und Marketingagentur

"Wir entwickeln Marken mit Fokus auf Strategie, Design & Performance. Konzeption, Beratung und Umsetzung - in Graz, Wien und München", wirbt das Unternehmen im Internet. Doch eine Firmen-Übernahme hat Probleme verursacht.

„Die Hereinnahme des Betriebes der Booth Interact war mit hohen Transaktions- und Anlaufkosten verbunden. Der Personalstamm wurde um eine schlagkräftige Digital-Unit erweitert, um die anfänglich mit dem Betrieb der Booth Interact mitübernommenen Aufträge in diesem Bereich abarbeiten zu können“, teilt das Unternehmen dem Gericht mit. „Während aus den ursprünglichen Aufträgen anfänglich noch entsprechende Umsätze lukriert werden konnten, brach der Umsatz aus diesem Bereich im Jahr 2018 empfindlich ein. Die anhaltend gute Auftragslage in den Kernbereichen Design und Marketing Beratung konnten die Umsatzeinbrüche im Bereich der Digital-Unit nicht ausreichend kompensieren. Personelle Verstärkungen im Bereich Vertrieb konnten kurzfristig nicht in der erforderlichen Qualität gefunden werden.“

Auch die Übernahme einer kleinen Wiener Agentur mit dem Ziel, einen Standort in Wien zu etablieren und weitere Aufträge zu lukrieren, half nicht weiter. Der Erfolg blieb weiter aus. Nun musste die Firma FOON GmbH, mit Sitz in Graz ein Sanierungsverfahren beantragen. Das bestätigt Gerhard Weinhofer von Creditreform dem KURIER.

Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und beschäftigt sich mit Markenberatung, Onlinemarketing und Kommunikation. 50 Gläubiger und 22 Mitarbeiter sind laut AKV und KSV1870 von der Pleite betroffen. Das Unternehmen soll fortgeführt werden.