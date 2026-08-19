Millionenpleite einer ambitionierten Immobilienfirma

Das Landesgericht Feldkirch hat über das Vermögen der Leopold Immobilien GmbH ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Das bestätigt Günther Moser von Creditreform dem KURIER. Das in Dornbirn ansässige Unternehmen (FN 503142s) ist im Immobiliengeschäft tätig. Die Firma kauft Liegenschaften zur langfristigen Vermietung oder zum gewinnbringenden Weiterverkauf, teilweise werden Objekte vor der Veräußerung saniert oder bebaut. Laut Firmenbuch ist Mario Kmenta Geschäftsführer, als Gesellschafter scheinen die S&R Immobilien GmbH und die Kmenta & Partner GmbH auf. Dienstnehmer beschäftigt die Firma keine. Die Leopold Immobilien GmbH hält direkte und indirekte Beteiligungen an mehreren Immobilien- und Projektgesellschaften, darunter ist die LeoSi Immobilien GmbH, die LeoLu GmbH, die Hotelverwaltung Leoma GmbH und die Rottweil Immobilien GmbH.

Kostensteigerungen und Klagen Als Gründe für die Schieflage nennt das Unternehmen die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre und die schwächelnde Bauwirtschaft. Ein Grundstück im Eigentum der Firma, das als Sicherheit für einen Hypothekarkredit dient, soll zwangsverwertet werden. Zudem sind aus mehreren Bauvorhaben Klagen gegen die Schuldnerin anhängig. Die Verbindlichkeiten stiegen zuletzt auf rund 15 Millionen Euro, Ratenzahlungsvereinbarungen konnten nicht mehr eingehalten werden.