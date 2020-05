Millionenpleite des Wäschekonzerns Huber Holding

Vergangene Woche hat der KURIER über die angespannte Lage beim Vorarlberger Wäschekonzern Huber Holding berichtet und der Konzern hat eine bevorstehende Pleite aber abgestritten. Heute, Donnerstag, ist nun alles anders. Die Huber Holding AG mit Sitz in Götzis hat heute für vier Gesellschaften der Huber Gruppe im Rahmen eines Gesamtkonzeptes Anträge auf Einleitung eines Sanierungsplanverfahrens in Eigenverantwortung beim Landgericht Feldkirch eingereicht. Der Konzern hat insgesamt 1400 Mitarbeiter und betreibt auch 70 Filialstandorte.

"Bei den betroffenen Gesellschaften handelt es sich um die Huber Holding AG, die Arula GmbH, die Huber Shop GmbH sowie die Huber Tricot GmbH. Neben diesen vier Unternehmen sind keine weiteren Konzerngesellschaften betroffen. Der Geschäftsbetrieb in allen Gesellschaften der Huber Gruppe läuft unverändert weiter, die Liquidität ist in Abstimmung mit den finanzierenden Banken gesichert", heißt es in einer Aussendung. "Die erforderlichen Restrukturierungsmaßnahmen werden gemeinsam mit den Sanierungsverwaltern umgesetzt, sodass die Huber Gruppe gestärkt aus diesem Prozess hervorgehen wird. Eine andere Überbrückung, der durch die Corona-Krise verursachten Umsatz- und Liquiditätslücken, war bedauerlicherweise trotz aller Bemühungen bisher nicht möglich, trotz einer äußerst positiven Geschäftsentwicklung nach der Wiedereröffnung des Handels."

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Huber Gruppe wurden bereits in Abstimmung mit dem Betriebsrat und der Arbeitnehmervertretungen informiert.