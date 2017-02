Millionen-Pleite im Sporthandel

Diese Geschäftsidee ist nicht aufgegangen. Das Einzelunternehmen Christoph Michelic ALLSTAR mit Sitz in Graz hat am Landesgericht für Zivilrechtssachen einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände AKV und Creditreform dem KURIER. Das Unternehmen sollen geschlossen und liquidiert werden. 16 Mitarbeiter sind betroffen.

Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und beschäftigt sich vor allem mit dem Online-Handel von Sportmode. Durch sein persönliches Interesse an amerikanischen Sportarten kam der Antragsteller auf die Idee, Sporttrikots (Basketball, American Football) aus Amerika zu importieren. „Er stieß dabei auf die Marke Under Armour, die in Europa noch unbekannt war, und soll bald zu einem der größten Zwischenhändler im deutschsprachigen Raum geworden sein“, heißt im Antrag. „Die Kundenanzahl, der Marktanteil, die Bekanntheit der Marke und die Umsätze stiegen anfangs rasch an. Bald war die Firma einer der größten Zwischenhändler im deutschsprachigen Raum.“ Nachsatz: „Der Verkauf erfolgte über Amazon, Ebay und einen eigenen Webshop.“

Auslöser Preisdumping

Im Jahr 2014 brach der Umsatz mit Produkten der Marke Nike komplett ein, da Nike den Händlern verboten haben soll, Waren über Amazon zu verkaufen. Um den Rückgang auszugleichen, wurden neue Kooperationen eingegangen und zudem entschloss sich der Schuldner, auch die Eigenmarke TREN zu etablieren. Die Produkte wurden in China hergestellt. Aufgrund der negativen Währungseffekte und des Liquiditätsdrucks war die Firma gezwungen, „die Ware mit zu geringen Margen zu verkaufen“, heißt es weiter. “Der Versuch, eine Billigplattform zu etablieren, erwies sich als Fehlentscheidung.“ Generell brach der Umsatz wegen des Preisdumpings der Konkurrenten ein.

Die Schulden

Die Verbindlichkeiten werden mit 1,425 Millionen Euro beziffert, davon entfallen 1,224 Millionen Euro auf Banken, 450.000 Euro auf die Firma Under Armour Europa, 222.000 Euro auf die Tren GmbH, 244.000 Euro auf das Finanzamt München, 141.000 Euro auf die österreichsiche Post und 214.000 Euro auf zwei weitere Gläubiger. Bei den diversen Lieferanten steht die Firma mit 89.400 Euro in der Kreide.

Das Vermögen

Die Aktiva werden mit 1,06 Millionen Euro beziffert, davon entfallen 500.000 Euro auf Liegenschaften, 130.000 Euro auf ein verpfändetes Sparbuch, 120.000 Euro auf ein Bankguthaben, 100.000 Euro auf das Warenlager und 89.000 Euro auf verpfändete Lebensversicherungen und ein Wertapierdepot. Bei Amazon und PayPal soll ein Guthaben in Höhe von 60.000 Euro bestehen.