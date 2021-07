Millionen-Pleite eines Pharma-Unternehmers

Christoph Artner ist Geschäftsführer von insgesamt sieben Gesellschaften. „Er haftet persönlich für die Verbindlichkeiten der Unternehmensgruppe“, heißt es im Antrag weiter. So haftet er bei vier Banken, einer Landes-Beteiligungsgesellschaft und einer Leasingfirma für einen Betrag in Höhe von 8,238 Millionen Euro und für private Verbindlichkeiten bei drei weiteren Banken in Höhe von 1,734 Millionen Euro. Unterm Strich macht das 9,972 Millionen Euro. „ Sämtliche Institute - mit einer Ausnahme - haben die Haftungen fällig gestellt“, heißt es im Antrag. „Damit ist die Zahlungsunfähigkeit von Christoph Artner gegeben.“ Artner will seinen Gläubigern 20 Prozent innerhalb von fünf Jahren zahlen und einen Sanierungsplan abschließen.