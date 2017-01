Millionen-Pleite einer Schuhhandels-Kette

Die Firma Schuh & Schuh PKTS GmbH, vormals Vögele Shoes GmbH, mit Sitz Dornbirn, hat am Landesgericht Feldkirch einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das bestätigt Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform dem KURIER. 214 Mitarbeiter und 90 Gläubiger sind betroffen. Betriebsrat gibt es aber keinen. Die Löhne und Gehälter für Jänner 2017 wurden nicht mehr ausgezahlt.

„Das Unternehmen wurde 1965 als Tochtergesellschaft der Karl Vögele AG gegründet und ist im Schuheinzelhandel tätig und verkauft ihre Produkte über ein österreichweites Filialnetz“, heißt es dazu von Creditreform. "Zurzeit gibt es in Österreich 49 Filialen." Die Firmenzentrale befindet sich in Dornbirn.

Firma erst 2015 verkauft

Im Jahr 2015 verkaufte die Karl Vögele AG 100 Prozent ihrer Anteile an die nunmehrige Alleingesellschafterin LMC Schuhe Österreich mit Sitz in Berlin. Sie gehörte bis Mitte April 2016 mehrheitlich der Luxemburger Lafayette Industriebeteiligungen, mittelrweile hält die Mehrheit die Lafayette Mittelstand Capital (LMC) Ltd. mit Sitz in Vallete, Italien, Minderheitsanteile halten die Arch Capital Ltd. mit Sitz auf Gibraltar, die Konrad International GmbH mit Sitz im deutschen Buchloe sowie die Deutschen Thomas Wielage und Christian Sydlik. Geschäftsführer der LMC ist Norman Patrick Pilz mit Sitz in London.

Lafayette Mittelstand Capital LMC ist eine private Investmentfirma, die auf die Sanierung von angeschlagenen Firmen spezialisiert ist.

Im Jänner 2016 musste die Gesellschaft auf Grund einer Vereinbarung den Firmenwortlaut von Vögele Shoes GmbH in Schuh & Schuh PKTS GmbH ändern.

Die Ursachen

"Die Insolvenzursachen liegen in einem hohen Preis- und Wettbewerbsdruck im Schuheinzelhandel. Eine Umstrukturierung für eine rentable Ausrichtung aller Filialen würde umfassende Investitionen benötigen", zitiert Gerhard Weinhofer aus dem Sanierungsantrag. "Das Geld dafür ist jedoch nicht vorhanden. Auch die Gesellschafter können keine Mittel zur Verfügung stellen." Nachsatz: "Gespräche mit Investoren konnten noch nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Eine strategische Neuausrichtung soll im Rahmen des Sanierungsverfahrens fortgeführt werden. "

Die Schulden

Die Verbindlichkeiten werden mit 10,19 Millionen Euro beziffert, davon entfallen 3,465 Millionen Euro auf Vermieter aufgrund der Beendigung aller Bestandsverträge, 2,725 Millionen Euro auf die Mitarbeiter, 2,166 Millionen Euro auf Rückstellungen unter anderem für Abfertigungen und Pensionen, 758.000 Euro auf die Finanz, 465.000 Euro auf Lieferungen und Leistungen, 364.600 Euro auf Gutscheine, 126.300 Euro auf Krankenkassen und 120.000 Euro auf sonstige Verbindlichkeiten.

Das Vermögen

Den Aktiva haben einen Buchwert in Höhe von 6,279 Millionen Euro, aber das freie Vermögen beträgt lediglich 1,868 Millionen Euro. Davon entfallen 899.000 Euro auf Waren und 736.800 Euro auf liquide Mittel. Rund 115.000 Euro beträgt der Wert des Anlagevermögens und 116.700 Euro auf offene Forderungen.

Die Zukunft

"Der Fortbetrieb soll aus der Innenfinanzierung des operativen Betriebs und aus den Ergebnissen der Filialschließungen erwirtschaftet werden", heißt es im Insolvenzantrag aus der Feder der renommierten Sanierungsanwältin Ulla Reisch. "Die restliche Sanierungsplanquote und der Wareneinkauf für die Herbstsaison sollen teilweise durch den Einstieg eines Investors finanziert werden." Derzeit werden diesbezügliche Gespräche geführt.

Die Liste der Filialen:

1140 Wien, Albert- Schweitzer-Gasse 6

1110 Wien, Gadnergasse 2-4

1070 Wien, Mariahilfer Straße 60

1140 Wien, Hütteldorfer Straße 125

3331 Kematen/Ybbs, 33.a Straße 6

3910 Zwettl, Andre-Feyskorn-Str. 18

3160 Traisen, Hainfelder Bundesstraße 3

3107 St. Pölten, Traisenpark, Dr. Adolf Schärf-Straße 5

2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel72-24, Top 67

2640 Gloggnitz, Wiener Straße 66

4850 Timelkam, Atterseestraße 99

4820 Bad lschl, Salzburgerstraße 104

4563 Micheldorf, Kollingerfeld 3

4400 Steyr, Haager Straße 60

4150 Rohrbach, Wirtschaftszeile 4

4111 Walding, Kaufpark 3

4690 Schwanenstradt, Huberstraße 1

4810 Gmunden, Druckereistraße 3-30

5500 Bischofshofen, Molkereistraße 32

6430 Ötztal, Ötztalerhöhe 11

6600 Reutte, Lindenstraße 35

6020 lnnsbruck, Museumstraße 38

6020 lnnsbruck, Amraser-See-Straße 56a

6060 Hall, Behaimstraße 2

6460 lmst, lndustriestraße 34

6330 Kufstein, Gewerbehof 1

6500 Landeck, Flirstraße 23

9900 Lienz, Tiroler Straße 17b

6840 Götzis, lm Buch 45

6706 Bürs, Hauptstraße 4a

6900 Bregenz, Leutbühel 2

6863 Egg, Pfister 1235

6800 Feldkirch, Leonhardsplatz 4

6850 Dornbirn, Johann-Georg-Ulmerstraße 2

6890 Lustenau, Kapellenstraße 1

7000 Eisenstadt, Viktor-Kaplan-Str. 1

8472 Vogau, Gewerbepark 6

8230 Hartberg, lm Hatric 6

8042 Graz, St.-Peter-Gürtel 10B

8570 Voitsberg, Grazer Vorstadt 2L

8502 Lannach, Radlpassstraße 14

8200 Gleisdorf, Feldbacher Straße 6

8950 Stainach, Bahnhofstraße 469

9560 Feldkirchen, Villacher Straße 24

9800 Spittal a.d.Drau, Bahnhofstraße L6

9500 Villach, Badstubenweg 93

9300 St. Veit/Glan, Völkermarkter Straße 40

9020 Klagenfurt, Südring 223

9500 Villach, Handwerksstraße 20