Millionen-Pleite einer Reisebüro-Gruppe: Brisante Ermittlungen abgeschlossen

Aber der Reihe nach. Gutachter Geyer kommt zum Schluss, dass die Gruppe bereits Ende 2011 nicht mehr fähig war, die Schulden (14,98 Millionen Euro) zu tilgen. Spätestens zum 30. Juni 2012 soll die Zahlungsunfähigkeit für die Geschäftsführung subjektiv zu erkennen gewesen sein. Ab diesem Zeitpunkt bis zur Pleite hat die Gulliver’s Gruppe aber weitere 6,5 Millionen Euro Bankschulden angehäuft.

Laut Geyer sollen vor allem Entnahmen (2011 bis 2014) durch Carla Maurerbauer "mit der Leistungsfähigkeit der Unternehmen nicht in Einklang zu bringen" gewesen sein. Die "übermäßigen Entnahmen" (2011 bis 2014) durch die Firmen-Chefin beziffert er mit zumindest 939.898 Euro.

Außerdem soll sie 14 Markenrechte für 350.000 Euro an die Dachgesellschaft Premium Reiseholding verkauft haben und in diesem Ausmaß ihren Schuldenstand auf dem Firmen-Verrechnungskonto reduziert haben. "Ungeachtet der Veräußerung ist in der Mehrzahl der Fälle weiterhin von einer markenrechtlichen Inhaberschaft durch Carla Maurerbauer auszugehen", hält der Experte fest.