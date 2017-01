Millionen-Pleite einer Brandschutzfirma

Die Hälfte der Mitarbeiter hat sich bereits verabschiedet, daher verfügt die Pilz GmbH mit Sitz in Leonding, Oberösterreich „nicht mehr über eine ausreichende Zahl an Mitarbeitern, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten“, heißt es im Konkursantrag, der am Landesgericht Linz eingebracht wurde. Das Unternehmen beschäftigt derzeit noch 17 Arbeitnehmer. Das bestätigen Claudia Ploberger vom Gläubigerschutzverband KSV1870 und Gerhard Weinhofer von Creditreform dem KURIER. Dazu muss man wissen, dass über das Unternehmen bereits 2015 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet wurde, das mit einem Sanierungsplan beendet wurde. Die erste Rate wurde bereits an die Gläubiger bezahlt. Das Sanierungsverfahren ist aber nun geplatzt.

Öffentliche Auftraggeber

„Die Firma Pilz beschäftigt sich vor allem mit der Herstellung und Montage von Brandschutztüren aus Holz in Sonderformaten. Für diese speziellen Produkte verfügt sie nicht nur über umfangreiches technisches Knowhow und eine gute Bekanntheit am Markt, sondern auch über die erforderlichen zertifizierten Nachweise über die Brandbeständigkeit der gesamten Konstruktion, also bei Zargen, Türblättern und Dichtungen“, heißt es im Antrag. „Die Auftraggeber kommen ganz kennzeichnend aus dem Bereich öffentlicher Auftraggeber.“

Öffentliche Hand zahlt spät

„Da der Einbau von Türen im Bauablauf üblicherweise erst am Ende der Bauphase eines Bauvorhabens stattfindet“, heißt es weiter, „leidet der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb der Firma Pilz darunter, dass die Leistungsabrufe aus erteilten Aufträgen immer dann später als im ursprünglichen Bauzeitenplan stattfinden, wenn sich im vorangelagerten Bauablauf aus welchen Gründen auch immer Verzögerungen ergeben haben.“ Nachsatz: „Dieses Phänomen wird noch dadurch verschärft, dass öffentliche Auftraggeber relativ sehr lange Zahlungsziele und Prüffristen für Abrechnungen reklamieren, sodass sich Zeitverzögerungen im Abruf beauftragter Leistungen unmittelbar auf das Betriebsergebnis durch fortlaufende Fixkosten bei fehlenden Einnahmen und die erforderliche Liquidität auswirken.“

Investorensuche gescheitert

Seit Eröffnung des Sanierungsverfahrens Ende November 2015 suchte das Unternehmen einen Investor. „Das Unternehmen ist aufgrund des Sanierungsverfahrens und aufgrund der schwierigen Situation in der Bauwirtschaft nicht in der Lage, den hohen Forderungsbestand ausreichend vorzufinanzieren“, heißt es weiter. „Es konnte lediglich in einem relativ geringen Ausmaß des Forderungsbestandes eine Vorfinanzierung durch einen Zessionskredit erreicht werden.“ Diesen Liquiditätsengpass wollte Pilz durch neue Eigenmittel eines Investors beseitigen. Doch die Investorengespräche scheiterten.

„Anfang Dezember 2016 war klar, dass die zweite Sanierungsplanquote nicht bedient werden kann, sodass die Zahlungen eingestellt wurden“, heißt es weiter. Wie erwähnt ist eine Fortführung mangels Mitarbeiter und Kapital nicht möglich.

Die Schulden

Die Verbindlichkeiten werden mit 5,6 Millionen Euro beziffert, davon entfallen 825.500 Euro auf Banken, 916.000 Euro werden als alte und neue Verbindlichtkeiten bezeichnet; 823.000 Euro entfallen auf die Mitarbeiter und 760.000 Euro auf erhaltene Anzahlungen, rund 342.600 Euro auf die Gebietskrankenkasse und 398.300 Euro auf die Finanz. Mit rund 1,263 Millionen Euro steht die Pilz GmbH bei einem Geschäftsführer bzw. dessen eigener Firma in der Kreide. Detail am Rande: Die Banken sind in Höhe von 500.000 Euro besichert.

Das Vermögen

Die Aktiva haben einen Verkehrswert in Höhe von 2,17 Millionen Euro, aber aufgrund der Verpfändungen beträgt das freie Vermögen lediglich 628.350 Euro. Der Großteil (299,750 Euro) entfällt auf offene Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 164.400 Euro auf eine Kaution. Dazu kommen Bankguthaben in Höhe von 114.600 Euro und mit 30.000 Euro wird der Wert der Vorräte beziffert.