Milliarden für neue Kraftwerke

Laut Berechnungen der Österreichischen Energieagentur, wird der rot-weiß-rote Stromverbrauch, trotz verbesserter Energieeffizienz, in den kommenden Jahrzehnten um ein Sechstel zulegen – der KURIER berichtete vergangenes Wochenende ausführlich.

Wie besagte Elektrizität aufgebracht werden könnte, legte die heimische E-Wirtschaft nun in ihrem "Aktionsplan 2020" dar. Rund acht Milliarden Euro will die Branche bis zum Ende des Jahrzehnts in den Ausbau der Erzeugungskapazitäten stecken. Der Hauptfokus liegt bei der Wasserkraft. Zehn Laufkraftwerke und sechs Speicherkraftwerke sind derzeit in Bau. Die größten Laufkraftwerke sind das Murkraftwerk Kalsdorf und das Salzachkraftwerk Sohlstufe Lehen.

Insgesamt 84 Projekte, vom Wasser über Wind bis zu thermischen Anlagen, will die E-Wirtschaft bis 2020 realisieren.

Darüber hinaus sollen noch weitere acht Milliarden Euro in den Ausbau der Netzinfrastruktur investiert werden. Um die Netze auch "intelligent" zu machen, sprich: die dezentralen Erneuerbaren Energiequellen und die E-Mobilität adäquat ins System einzubauen, kommen laut Interessenverband Oesterreichs Energie noch einmal fünf Milliarden dazu.

Wie notwendig der Ausbau der Netze ist, zeigt einmal mehr eine aktuelle Studie des Beratungsunternehmens Price Waterhouse Coopers: Ohne Investitionen in die Infrastruktur drohen in den kommenden Jahren Blackouts in Europa.