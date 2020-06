Reimon: "TTIP-Verhandlungen müssen abgebrochen werden"

Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA soll Jobs und Wachstum bringen – unter anderem, indem bürokratische Hürden für den transatlantischen Handel abgebaut werden. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström führt in diesem Zusammenhang gerne das Beispiel von Auto-Crashtests an: Diese würden in Amerika anders durchgeführt als in Europa, seien aber gleich sicher – eine gegenseitige Anerkennung bzw. Angleichung könne Zeit und Geld sparen und den Auto-Export ankurbeln.

Gegen die engere Zusammenarbeit bei Regulierung und Gesetzen gibt es aber auch massive Vorbehalte. Der Grüne EU-Abgeordnete Michel Reimon etwa warnt davor, "dass die Finanzmärkte mit TTIP der demokratischen Kontrolle entzogen werden sollen". Am Dienstag konnte Reimon erstmals in den streng gesicherten Datenraum des EU-Parlaments, um dort Einsicht in die geheimen Verhandlungspositionen der Kommission zu nehmen. "Das Ergebnis bestätigt unsere schlimmsten Befürchtungen", sagt Reimon. "Europäische Banken und Versicherungen drängen darauf, die nach der Krise in den USA streng regulierten Finanzmärkte wieder zu öffnen." Produkte, die als Reaktion auf die Finanzkrise verboten wurden, sollen wieder angeboten werden dürfen.