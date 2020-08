Michael Ludwig allein zu Haus

Zurück zur Ironie. Unglücklich über die jüngste Enthüllung des SPÖ-Klubs dürfte vor allem einer sein: Wiens SPÖ-Chef und Bürgermeister Michael Ludwig. Ihm kommt mit Strache, falls dieser nicht antreten darf, ein entscheidender Wahlhelfer abhanden. Ludwig mangelt es an Konkurrenz – und damit an Möglichkeiten, sein Profil zu schärfen und Wähler zu mobilisieren. Wer in den Umfragen so klar in Führung liegt wie er, muss aber genau das tun, um am Ende nicht eine Enttäuschung zu erleben.

Beim roten Langzeit-Gegner, der FPÖ, ist schon länger niemand mehr zu Hause. ÖVP-Spitzenkandidat Gernot Blümel lebt zwar in Wien, verlässt Österreich jedoch zu selten, um wahlzukämpfen. Bleibt nur Koalitionspartnerin Birgit Hebein als Reibebaum. Die Grüne hat aber so schlechte Beliebtheitswerte (der Pop-up-Radweg lässt grüßen), dass sie kaum als Gegnerin taugt. Auch das Schreckgespenst von der türkis-grün-pinken Dreier-WG ist so furchterregend nicht. Seit Monaten versuchen die Roten, vor der (rechnerisch möglichen) Koalition von ÖVP, Grünen und Neos zu warnen. Dass die Neos dem jetzt definitiv eine Absage erteilten und die beiden anderen Mitbewohner nie öffentlich Sympathie zeigten, ist ein entscheidender Schönheitsfehler.

Womit wir erneut bei der Ironie wären: Falls Strache nicht kandidieren darf, könnten entscheidende Prozentpunkte an Ludwigs Opponenten gehen. Dass der SPÖ-Chef im Oktober aus dem Rathaus ausziehen muss, ist und bleibt unwahrscheinlich. Je stärker sein künftiger Partner ist, desto mehr Büros muss er aber umdekorieren. Wer wie die SPÖ seit 75 Jahren nicht entrümpelt hat, könnte sich da schwertun.