Merkels Masche: Höfliche Härte

Noch am späten Wahlabend rief die deutsche Kanzlerin Angela Merkel François Hollande an, gratulierte ihm artig und lud ihn formell nach Berlin ein. In ihrer Pressekonferenz am Montag zu den drei wichtigen Wahlen des Sonntag stand zwar die in Schleswig-Holstein im Mittelpunkt, mit mehr Spannung wurde aber ihre Reaktion auf den Wechsel in Paris erwartet. Den hatte sie im Wahlkampf mit deklarierter Sympathie für Amtsinhaber Nicolas Sarkozy zu verhindern versucht.

" Präsident Hollande wird von mir rasch nach der Amtsübergabe mit offenen Armen empfangen werden", sagte Merkel, sie freue sich auf eine "gute und intensive Zusammenarbeit". "Es war, wenn ich nicht irre, mein erstes Gespräch, und es war ein sehr gutes. Und dann schau’n wir mal", gab sich Merkel gelassen – mit der Flucht in eine ihrer beliebtesten Floskeln.