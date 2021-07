Mercedes: Käufer bietet 12 Millionen Euro für Teissl

Rund um das imagemäßig ramponierte Kärntner Autohaus Hans Teissl & Sohn, dem der Generalimporteur Mercedes Benz Österreich alle Verträge gekündigt hat, brodelt die Gerüchteküche. Dem Vernehmen nach verhandelt Firmenchef Helmut Teissl derzeit mit einem Käuferkonsortium rund um einen ehemaligen Salzburger Vertriebsexperten (Name der Redaktion bekannt) von Porsche-Inter-Auto in Sachen Übernahme. Das Konsortium will mit einem bisher nicht näher genannten Investor das Kärntner Autohaus mit seinen drei Standorten in Kärnten und Lienz übernehmen will. Die Betriebsliegenschaften in Klagenfurt, Villach und Lienz umfassen eine Fläche von 48.000 Quadratmeter.