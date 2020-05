Mensdorff: Auch US-Behörde ermittelt

Die österreichische Staatsanwaltschaft hat ihn schon länger im Visier - jetzt ermitteln offenbar auch US-Behörden gegen den Lobbyisten Alfons Mensdorff-Pouilly. Wie profil berichtet, interessiert sich die amerikanische Börsenaufsicht SEC für seine Verbindungen zum US-Elektronikkonzern Motorola, von dem Mensdorff-Firmen u.a. in Ungarn und Panama ab 2004 in Summe 2,2 Millionen Euro bekommen haben sollen.



Der Verdacht: Mensdorff, der als Motorola-Lobbyist in mehreren europäischen Staaten und im Mittleren Osten aufgetreten sei, könnte einen Teil des Geldes an politische Entscheidungsträger verteilt haben.