Meinl Bank verklagt Gutachter Havranek

Drei Jahre nach der gegen ihn verhängten U-Haft und der Kaution in Höhe von 100 Mio. Euro will sich der Banker Julius Meinl nun am Gutachter Thomas Havranek schadlos halten und hat ihn deshalb auf 10 Mio. Euro Schadenersatz verklagt. Vier Mio. Euro klagt Meinl selbst vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien ein, fünf Mio. Euro die Meinl Bank, wie die ZiB 1 berichtete. Dazu wird für künftige Schäden die Feststellung einer Haftung in der Höhe von einer Mio. Euro verlangt.