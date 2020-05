Mehr Urlaub statt Lohnerhöhung

Mittelfristig sichert die Freizeitoption, wenn sie in vielen Industriebranchen angewendet wird, bestehende Arbeitsplätze ab oder schafft neue." Für Markus Marterbauer, Leiter der Wirtschaftswissenschaft in der Arbeiterkammer, ist der Tausch von Lohnerhöhungen in zusätzliche Freizeit "eine der größten sozialen Innovationen in den letzten Jahren".

Und wird seiner Meinung nach in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen. Denn durch die weitere Digitalisierung der Produktion – Industrie 4.0 – würden die Arbeitsplätze in der Industrie weiter unter Druck geraten. Mittelfristig sei, ist Marterbauer überzeugt, "ein Rückgang der hohen Arbeitslosigkeit nicht möglich, wenn es nicht zu Arbeitszeitverkürzungen kommt. Die Freizeitoption ist ein Teil dieser Arbeitszeitverkürzung."