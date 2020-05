Mehr Staatshilfe für Griechenland nötig

Ziel ist es, mit dem Nachlass die Schuldenlast der Griechen von derzeit mehr als 160 bis zum Jahr 2020 auf 120 Prozent der Wirtschaftsleistung zu drücken. Um das zu erreichen, werde der Forderungsverzicht der Privaten aber nicht reichen, sagte EU-Währungskommissar Olli Rehn am Donnerstag in Davos. Die Lücke müssten die Eurostaaten und die EU-Institutionen füllen, so Rehn.

Gemeint ist, dass auch die Euroländer auf Forderungen verzichten werden müssen. Und dass auch die Europäische Zentralbank, die schon viele Milliarden in den Aufkauf griechischer Staatsanleihen gesteckt hat, Schulden nachlassen muss. In einem Interview mit dem Standard fordert auch Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker die Eurostaaten auf, Athen einen Teil der Schulden zu erlassen.