Mehr Sicherheit bei Internet-Käufen

Haushaltsgeräte eingekauft in England und Computer-Zubehör erstanden in Schweden: Solche Fälle möchte die EU durch eine Vereinheitlichung des Konsumentenschutzes erleichtern – der grenzüberschreitende Internethandel soll deutlich steigen.

"Im Vergleich zu dem erheblichen Wachstum, das in den letzten Jahren im inländischen Versandhandel verzeichnet werden konnte, gab es im grenzüberschreitenden Versandhandel nur ein geringes Wachstum", heißt es in der EU-Richtline vom Oktober 2011. Als Grund für die schleppenden Geschäfte nennt die EU "die unterschiedlichen Verbraucherschutzvorschriften der Mitgliedsstaaten." Dazu kommt natürlich auch die Angst vor Internetbetrug.

Daher wird mit der neuen EU-Richtlinie ein einheitlicher Standard für alle Einkäufe über 50 Euro im Versandhandel geschaffen, der spätestens ab Ende des nächsten Jahres in nationales Recht umgesetzt werden muss. Damit soll sichergestellt werden, dass "der Verbraucher, bevor er in den Besitz der Ware gelangt ist, vor dem Risiko eines Verlustes oder einer Beschädigung der Waren geschützt ist." Derzeit arbeitet das Justizministerium an der Umsetzung.

In der Praxis bedeutet das eine Ausweitung des Rücktrittsrechts. Derzeit haben Konsumenten ab Lieferung der Ware sieben Tage Zeit, vom Kauf zurückzutreten. Die Richtlinie verlängert diese Frist auf 14 Tage. Wird der Verbraucher über sein Rücktrittsrecht nicht informiert, so verlängert sich die Frist, in der der Kauf storniert werden kann sogar um weitere 12 Monate.

"Das sind Verbesserungen für den Käufer", weiß Renate Wagner, vom Verein für Konsumenteninformation (VKI). Derzeit verlängert sich die Frist bei mangelnder Information des Konsumenten nämlich nur um drei Monate.

Die maximale Lieferfrist wird mit 30 Tagen festgelegt, wenn keine Lieferung in kürzerer Zeit vereinbart wurde. Sollte es der Lieferant nicht schaffen, die Ware fristgerecht zuzusenden, dann kann der Käufer eine Nachfrist vorgeben. Ausgenommen von der Nachfrist sind zeitgebundene Einkäufe wie etwa ein Hochzeitskleid.

Die Richtlinie sieht zudem eine umfassende Informationspflicht vor, ob Lieferbeschränkungen bestehen und welche Zahlungsmittel akzeptiert werden. Das gilt auch für sämtliche Kosten, die dem Konsumenten entstehen, sowie genaue Angaben, wie der Lieferant kontaktiert werden kann. Künftig ist es dann nicht mehr möglich, dass der Konsument eine Rechnung bekommt, wenn er auf einer Internetseite unterwegs war, bei der nicht klar war, dass sie kostenpflichtig ist.

Als nächsten Schritt will die EU die Zahlungen im Internet und per Handy effizienter und sicherer zu machen. Im Jänner hat EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier dazu ein Strategiepapier vorgelegt, das derzeit noch diskutiert wird. Immerhin hat die EU-Kommission ein ambitioniertes Ziel verkündet: Bis 2015 soll der Umsatz des Online-Handels verdoppelt werden.