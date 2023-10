Mehr als 21 Milliarden Euro für den Bahnausbau

Auch in die Digitalisierung, etwa das europäische Zugsicherheitssystem ETCS, die automatische Betriebsführung, elektrische Stellwerke und die Verbesserung des Mobilfunks soll kräftig investiert werden, kündigte Matthä an. Strom will man künftig nicht nur verstärkt selbst erzeugen, etwa durch den Ausbau der Photovoltaik auf Park&Ride-Anlagen, sondern durch die Umrüstung der Bahnhofsbeleuchtung auf LEDs auch einsparen.

Der Verkehr sei einer der größten Hebel bei der Bewältigung der Klimakrise, sagte Klimaschutzministerin Gewessler. Das Infrastrukturpaket mache aber nicht nur das Schienennetz fit für die Zukunft, sondern schaffe und sichere auch Arbeitsplätze. Pro investierter Milliarde seien dies 15.000, rechnete Matthä vor.