Zu wenig Appetit auf Gusto-Patente

Österreich bringt es lediglich auf 14 geschützte Herkunftsbezeichnungen (siehe unten). Mit der steirischen Käferbohne und der Pöllauer Hirschbirne können demnächst zwei weitere dazukommen. Beide Anträge werden derzeit von der EU geprüft.

"Im internationalen Wettbewerb werden Herkunftsbezeichnungen wegen der Vorteile bei der Vermarktung immer wichtiger", weiß Michael Blass, Geschäftsführer der Agrarmarkt Austria Marketing. Österreich benötige daher eine "überzeugende nationale Strategie."

Auch der Leiter der Rechtsabteilung des österreichischen Patentamtes, Markus Stangl, sieht Verbesserungsmöglichkeiten. "Die Südeuropäer habe eine lange Tradition beim Schutz von Herkunftsbezeichnungen. Mittel- und Nordeuropäer kennen das erst seit den 90er-Jahren als eigenständiges Recht". Als Deutschland, Dänemark und Frankreich versucht haben, den Schutz von griechischem Feta-Käse auszuhebeln, sind sie nach mehreren Versuchen schlussendlich beim Europäischen Gerichtshof abgeblitzt.

Für die geringe Zahl an geschützten Herkunftsbezeichnungen in Österreich gibt es mehrere Gründe. Landwirtschaftskammer-Präsident Hermann Schultes drängt auf bürokratische Vereinfachung. Für die Anmeldung und Prüfung der Anträge ist in erster Instanz das Patentamt zuständig. Dass auch noch das Landwirtschafts-, das Gesundheits- und das Wirtschaftsministerium mitmischen, sorgt für Unmut.

Doch auch der Wille der Landwirte zum Konflikt bremst die Verfahren. Fünfeinhalb Jahre hat die angestrebte Spezifizierung der Regeln für die Herstellung von steirischem Kürbiskernöl bereits gedauert. Die Einsprüche wurden vom Patentamt in erster Instanz abgelehnt. Wie lange das Verfahren noch laufen wird, ist unklar.