Manner-Schnitte kehrt zurück nach Wien

Die Manner-Schnitte kehrt zurück in die Bundeshauptstadt: Der österreichische Süßwarenhersteller will seine Fabrik in Wien-Hernals ausbauen und die weltbekannte Schnitte wieder dort produzieren.

"Zurzeit wird die Manner-Schnitte in Oberösterreich produziert. Das wird dann umgelagert und die Manner-Schnitte wird dann wieder am Standort in Hernals produziert", erklärt Karin Steinhart von der Manner AG gegenüber Radio Wien. Die Fabrik in Hernals soll ein " Waffelkompetenzzentrum" werden, in dem künftig das gesamte Waffelsortiment der Firma produziert werden soll.

Derzeit verfügt die Josef Manner & Comp. AG über drei Produktionsstätten, die sich allesamt in Österreich befinden. Neben Wien entstehen im niederösterreichischen Wolkersdorf sowie in Perg in Oberösterreich Süßigkeiten, zu denen auch Marken wie Casali, Ildefonso oder Napoli gehören.