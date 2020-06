Managerwechsel machen Sanierungen zum Erfolg

Gerät in Österreich ein Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten, dann führt der Weg in der Regel zum Insolvenzrichter. "Dabei bleiben keine zehn Prozent der lebensfähigen Unternehmen übrig", sagt Stefan Mayr, Professor der Johannes Kepler Uni Linz. Bei einer außergerichtlichen Sanierung seien es hingegen 61 Prozent, kommt er in einer Studie im Auftrag heimischer Banken zum Schluss.