Managergehälter deutlich gestiegen

Von so einem Abschluss können die Arbeitnehmer bei der am 22. September beginnenden Herbstlohnrunde nur träumen. Die Grundgehälter der Führungskräfte haben heuer um 4,1 Prozent zugelegt, 93 Prozent aller Geschäftsführer erhalten heuer einen Bonus. Das geht aus einer Studie des Personalberaters Kienbaum Consultants hervor. Für die Metaller, die die Herbstlohnrunde einleiten, lautet das Angebot der Arbeitgeber 3 Prozent plus Einmalzahlung. Der Bonus für Firmenleiter wird heuer in etwa beim Doppelten eines Durchschnittsbruttolohnes liegen.



"Mit 4,1 Prozent sind die Grundgehälter der Führungskräfte 2011 in Österreich deutlich stärker gestiegen als noch im Vorjahr, als die Unternehmen die Vergütung ihrer Manager lediglich um 2,8 Prozent anhoben", so die Einschätzung von Maria Smid, Projektleiterin der Kienbaum-Studie. Eine Führungskraft der ersten Ebene kommt heuer auf ein Jahresgesamtgehalt von 266.000 Euro, in der zweiten Ebene sind es bereits um gut 100.000 Euro weniger, die dritte Ebene erhält "nur" noch ein Drittel des Oberbosses.



Auch die Bonuszahlungen an die österreichischen Manager übertreffen jene von 2010. "Für die kommenden Gehaltssteigerungen werden viele Unternehmen jedoch aufgrund der aktuellen Wirtschaftsdaten wieder etwas konservativer agieren. Für 2012 erwarten wir Steigerungsraten um die drei Prozent", so Smid. Heuer dürfen sich Geschäftsführer über einen Bonus von im Schnitt 68.000 Euro freuen, macht 8.000 Euro mehr als vor einem Jahr.