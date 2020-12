Mahrer: Volle Freiheiten bei Wirten und Shoppen nur mit Test und App

Lob gibt es hingegen für die Corona-Hilfsmaßnahmen der Regierung, wo Österreich durchaus als Nummer Eins in Europa dastehe. So habe etwa die großzügige Lösung bei der Kurzarbeit die Massenkaufkraft gesichert. Ob das Füllhorn des Staates, sprich der Steuerzahler, nicht bald versiegen könnte, wurde Mahrer gefragt. Er verwies auf die Aussagen von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), wonach mit dem neuen Jahr auch neue Regeln kommen würden. Dann gebe es eine "Chance of System", so Mahrer.

Mehr Einbindung

Mit Stand 15. Dezember wurden bisher knapp 29 Mrd. Euro an Wirtschaftshilfen gewährt bzw. ausbezahlt. Der Löwenanteil von 9,4 Mrd. Euro wurde für die Kurzarbeit aufgewendet. Einen verhältnismäßig geringen Anteil hatten die Zahlungen für den Fixkostenzuschuss (411,2 Mio. Euro) und den Härtefallfonds (821,5 Mio. Euro).