In Graz betreibt Magna International weltweit das einzige Werk, in dem ganze Fahrzeuge zusammengebaut werden. Mit dem Werksausbau soll der Umsatz dort kräftig steigen. Im Vorjahr entfielen auf Magna Steyr bis zu 2,2 Milliarden Euro Umsatz, heuer sind bis zu 2,8 Milliarden Euro angepeilt. Im Jahr darauf soll es dann schon mehr als doppelt so viel sein, teilte Magna am Mittwoch mit.

Foto: APA/Harald Schneider Insgesamt peilt der von dem Austro-Kanadier Frank Stronach gegründete kanadische Autozuliefer-Konzern für das neue Jahr 2017 mit 34,1 bis 35,7 Milliarden Euro etwas mehr Umsatz an als zuletzt für 2016 geplant war. Davon sollen 2,56 bis 2,8 Millliarden Euro auf die bei Magna Steyr in Graz zusammengebauten Fahrzeuge entfallen; 2016 waren für die steirische Metropole 1,9 bis 2,2 Milliarden Euro vorgesehen.

Rund 3.000 neue Arbeitskräfte

Für übernächstes Jahr (2019) geht Magna International im neuen Ausblick von 41,3 bis 43,9 Milliarden Euro Gesamtumsatz aus, wovon 6,3 bis 6,7 Milliarden Euro auf Graz entfallen sollen. Zuletzt sank die Stückzahl in Graz, mit dem geplanten Werksausbau soll diese aber wieder kräftig steigen. Hintergrund sind neue Großaufträge von BMW, Jaguar Land Rover sowie Toyota - und der voriges Jahr bis 2023 verlängerte Vertrag mit Daimler zur Fertigung der Mercedes-G-Klasse. Daher werden in den Jahren ab heuer rund 3.000 neue Arbeitskräfte benötigt. 2015 lag die Mitarbeiterzahl in Graz ohne Lehrlinge bei 3.753.

Foto: APA/MARKUS LEODOLTER Von den Magna-Konzern-Erlösen (ohne Komplettfahrzeuge aus Graz) von heuer 30,4 bis 31,7 Milliarden Dollar soll der Großteil von 19,2 bis 19,8 Milliarden Dollar auf Nordamerika entfallen und unter anderem 8,7 bis 9,1 Milliarden Dollar auf Europa. Die Nordamerika-Erlöse sollen 2019 bei 20,4 bis 21,2 Milliarden Dollar liegen, jene in Europa bei 10,1 bis 10,7 Milliarden Dollar. In Asien wächst Magna spürbar, wenn auch auf niedrigem Niveau: Nach 2,2 bis 2,4 Milliarden Dollar Umsatz 2019 peilt der kanadische Konzern dort für 2019 Erlöse von 3,2 bis 3,5 Milliarden Dollar an.