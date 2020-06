Magna Racino: Vergaloppiert

Stronach

Dochlässt dasnicht verkommen. 2011 gab’s einen "Großmutterzuschuss" von acht Millionen Euro, im Jahr darauf flossen zehn Millionen Euro nach

"Das Konzept ist von Beginn an nicht aufgegangen", konstatieren Insider. Das Business-Modell, an allen Rennbahnen der MEC rund um die Uhr live auf Pferde zu wetten, wurde vom Internet überholt. Pferderennen sind in Österreich traditionell ein Nischensport, Galopper erst recht. Schon der Start stand unter keinem guten Stern. Anrainer verhinderten die 140 Meter hohe Kugel "World of Wonder". Eine Million Euro kostete die Planung des kleiner dimensionierten Themenparks "Pegasus", doch das Projekt wurde nie umgesetzt.

Auch der Plan, nach dem Vorbild von Fontana auf dem 270 Hektar großen Gelände des Racino Villen zu bauen und zu verkaufen, kommt nicht voran. Zwar wurden ein Teich angelegt und ein Musterhaus hingestellt, aber seit geraumer Zeit tut sich auf der Baustelle nichts mehr.

Interessant ist die Firmenkonstruktion. Die Racino-Eigentümer-Gesellschaft Magnolia Projektentwicklungs GmbH in Oberwaltersdorf wurde 2009 als Auffanggesellschaft gegründet. Mutter der Magnolia ist die 2008 gegründete Ocalux Sarl in Luxemburg. Diese dürfte eine Art Finanzierungsdrehscheibe sein. So scheinen im Abschluss 2011 der Ocalux Darlehen der Luxemburger EFG Bank über 96 Millionen Dollar auf, abgesichert durch Garantien des Ocalux-Aktionärs. Die Spur dieses diskreten Aktionärs endet in der Union Street 15 in St. Helier, Hauptstadt der Steueroase Jersey. Dort domiziliert unter der Handelsregisternummer 98695 die Dogwood Limited, besagte Großmuttergesellschaft des Racino.

Die Ocalux führt nicht nur das Racino an, sondern auch laufende Darlehen an zwei große Immobilien- und Golfprojekte in den USA. Die Frage, warum Stronach für die Finanzierung von Projekten in den USA und in Österreich eine aufwendige Konstruktion über Jersey und Luxemburg aufzieht, kann wohl nur mit der Optimierung von Steuern beantwortet werden.

Bei der Besetzung seines Managements greift Stronach auf erprobte Magna-Leute zurück. Einer der Magnolia-Geschäftsführer ist der Kandadier John Simonetti, ehemals Vice President von Magna International, zuständig für – Steuern. Im Verwaltungsrat in Luxemburg scheint Thomas Schultheiss auf, nach wie vor Vice President des Magna-Konzerns. Mit Privatadresse im Schweizer Kanton Zug. Dort hat auch Stronach seinen offiziellen Wohnsitz, was ihm eine unangenehme Steuerdebatte einbrachte. Zug wird von Ausländern wegen lukrativer Steuerkonditionen hoch geschätzt.

Fragt sich nur, wie lange Stronach noch Lust hat, das Racino zu sponsern. Das Kleingeld dafür hätte er locker. Magna zahlte ihm 2013 rund 52 Millionen Dollar Beraterhonorar. Bei seinem Abgang von Magna cashte der Konzerngründer 900 Millionen Dollar, der Beratervertrag läuft heuer aus.