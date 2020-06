Machtkampf bei Siemens: Streit um Top-Jobs

Der Kurs der Siemens-Aktie geriet in den vergangenen Tagen naturgemäß ebenfalls in Turbulenzen. Nach der Gewinnwarnung stürzte er am Donnerstag der Vorwoche zunächst um neun Prozent ab. Nach den ersten Gerüchten um Löschers Abgang gab es am Freitag ein leichtes Plus von 0,9 Prozent. Am Montag gab es zunächst ein Plus von 2,3 Prozent, das im Tagesverlauf aber ins Minus drehte (-0,14 Prozent). „Ein neuer Chef allein löst ja die Probleme noch nicht“, sagte ein Börsianer. „Er wird zu kämpfen haben, die hohen Erwartungen zu erfüllen“, sagte ein weiterer Händler.

Die Siemens-Aktie liegt heute bei knapp 80 Euro, zu Löschers Amtsantritt vor fünf Jahren waren es 106 Euro. Von vier aktuellen Analysen empfehlen drei den Titel zum Kauf und eine zum „Halten“ bei einem durchschnittlichen Kursziel von 87 Euro.

Auch die Konkurrenz büßte an Wert ein. Die Aktie von US-Konzern General Electric fiel seit Mitte 2007 von 39 auf 25 Dollar, die Schweizer ABB von 28 auf 20 Franken.