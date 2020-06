Lufthansa-Konzern: AUA hat niedrigste Kosten

AUA

Die gute Nachricht: Mit dem neuen KV hat dieim Lufthansa-Konzern die günstigste Kostenstruktur. „Wir sind in der Gruppe die Benchmark“, sagte AUA-Chef. Das zeige sich auch daran, dass diefür die KonzerngesellschaftenBrussels undFlüge durchführe.

Für die Zukunft zeigt ist Albrecht nun zuversichtlich. In den nächsten Wochen wird mit der Lufthansa über die Details des eine Milliarde großen Investitionsprogramms verhandelt, das mit der Einigung über den KV grundsätzlich freigegeben wurde. 21 alte Fokker-Flugzeuge werden ersetzt und die Langstrecke aufgestockt. Die AUA gibt demnächst bekannt, welche neuen Ferien-Destinationen sie im Winter anpeilt. Durchaus möglich, dass Mauritius auf den Flugplan kommt. Im ersten Quartal 2015 will Albrecht dann ein neues Produkt-Konzept präsentieren. Die Kunden können gegen Entgelt Zusatzleistungen buchen, dafür sinkt der Grundpreis. Der Vertrag von Albrecht läuft im Oktober 2015 aus. Der 59-Jährige ließ am Donnerstag keinen Zweifel daran, dass er länger an Bord bleiben will.

Die Lufthansa korrigierte ihre Gewinnprognose für 2015 zum zweiten Mal nach unten. Gründe sind der teure Pilotenstreik, der Preiskampf und die schwache Konjunktur. Statt zwei Milliarden Euro operativen Gewinn erwartet die AUA-Mutter nur „deutlich“ mehr als eine Milliarde. Weitere Pilotenstreiks könnten noch das Gewinnziel für heuer (eine Milliarde Euro) infrage stellen.