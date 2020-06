Lufthansa-Chef teilt an die Politik aus

Mitten in die Hauptversammlung platzte die nächste Hiobsbotschaft. Die für 3. Juni geplante Eröffnung des neuen Großflughafens Berlin-Brandenburg wird neuerlich verschoben – jetzt auf August. Grund der Verzögerung des 2,5 Milliarden Euro teuren und auf 27 Millionen Passagiere ausgelegten Airports sind Probleme beim Brandschutz. Die Politik ist überrascht, die Planer sind ratlos. Lufthansa und Air Berlin wollten ihre Berlin-Flüge kräftig aufstocken. Hoffentlich kein schlechtes Omen für die Eröffnung des Skylink am 5. Juni am Flughafen Wien.