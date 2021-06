Lotterie-Chef Friedrich Stickler tritt ab

Der langjährige Lotterien-Chef Friedrich Stickler (66) geht zur Jahresmitte in Pension. Stickler, in seiner Studentenzeit Croupier, ist seit 1969 in der Casinos-Austria-Gruppe tätig und hat vor knapp 30 Jahren "Lotto 6 aus 45" in Österreich eingeführt. Sein Posten wird vorerst nicht nachbesetzt, Konzernchef Karl Stoss und Vorständin Bettina Glatz-Kremsner übernehmen.

Voraussichtlich Ende Juni tritt Stickler laut Standard ab. Sein Vertrag an der Spitze der Österreichischen Lotterien, eine GmbH, ist nicht befristet. Eine Entscheidung, ob die noch Lotterien-Geschäftsführung später wieder einmal auf drei Personen aufgestockt wird, dürfte nicht so bald fallen, denn noch ist nicht klar, wie es mit der Eigentümerstruktur des Mutterkonzerns Casinos Austria weitergeht.