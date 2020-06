Lokführer beenden ihren Streik schon am Samstag

Am Freitag zeigte sich aber auch, dass der Streik selbst nicht mehr ganz so wirkungsvoll verläuft wie von Weselsky erhofft. Offenbar versagen ihm immer mehr GDL-Mitglieder die Gefolgschaft und arbeiten wieder. Zahlen dazu gibt es keine, weil die DB nicht weiß, welche Lokführer in der GDL sind. Auch deshalb gelang es der DB, bis zu 40 Prozent der Züge fahrplanmäßig zu führen. Vor allem die grenzüberschreitenden Fernzüge im Westen sind weitgehend ungestört. Im Osten, der Heimat Weselskys, wo mehr Lokführer in der GDL sind, fuhren die meisten Fern- und Regionalzüge aber nicht. Die DB und Reisende berichteten, dass viele Züge noch freie Plätze haben, weil mehr Reisende als erwartet andere Verkehrsmittel nutzen.

Heftige Angriffe auf Weselsky kommen inzwischen auch von seinem Vorgänger und den anderen Gewerkschaften, die ihn zu einem rücksichtlosen Egomanen erklären, der den Arbeitnehmern mehr schadet als nutzt.