Lohndumping: "Sie arbeiten wie Sklaven"

Die Finanzpolizei hat sich daher heuer die Bekämpfung der illegalen Praktiken der Auslands-Bau- und Transportfirmen als Schwerpunkt vorgenommen. Allein in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres wurden 2566 Strafanträge gestellt und 31,68 Millionen Euro Strafen beantragt. Zum Vergleich: Von Jänner bis Ende Mai 2015 hat die Finanzpolizei 967 Strafanträge mit 3,17 Millionen Euro an Strafen verhängt.

Abschreckend wirkt das aber offenbar nicht. Denn in der Praxis ist die Eintreibung der Strafen schwierig. So seien etwa von den 1,1 Millionen Euro an Strafen, die Ost-Firmen im Bezirk Neusiedl im Vorjahr bezahlen hätten sollen, nur 2000 Euro eingetrieben worden, erzählt Klaus Sagmeister, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Burgenland. Und von den 160 Strafverfahren seien 155 unerledigt.Sind die Gesetze also zahnlos? Die Finanzpolizei scheint es jedenfalls schwer zu haben. Die Zahl ihrer Mitarbeiter wurde um 30 auf 490 gekürzt. "Die Betrugsbekämpfung am Bau oder im Transportwesen ist aber äußerst aufwendig und kompliziert", sagt Wilfried Lehner, Leiter der Finanzpolizei.