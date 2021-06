Linienflug Wien - Bratislava: "Absurder geht's nicht"

Ab dem Sommerflugplan bietet Niki von Bratislava Verbindungen nach Brüssel und Palma de Mallorca an (mehr dazu hier). Ab Wien wurden im Gegenzug die Flüge nach Moskau, Kopenhagen und Frankfurt gestrichen. Der Flughafen in Bratislava ist derzeit zu rund zwei Dritteln von der irischen Billigairline Ryanair abhängig. Im März 2015 will die Fluglinie zwei Maschinen in der slowakischen Hauptstadt stationieren. Neben Niki und Ryanair plant laut Medienberichten auch die staatliche slowenische Fluggesellschaft Adria Airways Flüge aus der slowakischen Hauptstadt. Das Star-Alliance-Mitglied will von Bratislava zum Lufthansa-Drehkreuz München fliegen. Die Emirates-Billigtochter flydubai fliegt seit Dezember 2014 bis zu dreimal wöchentlich in das Emirat Dubai. Der im Schatten von Wien stehende staatliche Verluste schreibende Airport ist daher dank finanzieller Anreize für Airlines erstmals seit der Pleite von SkyEurope wieder im Aufwind.