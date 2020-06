Gezerre um Chefposten bei neuer Aufsicht über Hausmüll-Entsorger

Abfall erregt oft die Gemüter, so auch in diesem Fall. Mit Beginn des nächsten Jahres wird der Markt mit Hausmüll in Österreich liberalisiert. Denn die EU stößt sich schon länger daran, dass die Altstoff Recycling Austria (ARA) in dem Bereich ein Monopol hat – im Gegensatz zum gewerblichen Abfall. Die ARA erhielt dazu auch ein Mahnschreiben aus Brüssel.

Um den Markt für andere Anbieter zu öffnen, wurde 2013 das Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) novelliert. Nun geht es um die Details, wobei es sich bei der Einrichtung der zu schaffenden Aufsichtsbehörde spießt. Vorbild dabei soll die Elektroaltgeräte-Koordinierungsstelle sein, die bei der Wirtschaftskammer angesiedelt ist. Auch beim Hausmüll soll die WKÖ die Koordinierungsstelle gründen und die Geschäftsführung stellen. Doch das Lebensministerium will, so ist zu hören, selbst einen Geschäftsführer installieren. Helmut Oglin, Obmann des WKÖ-Fachverbands der Abfallwirtschaft, tritt diesem Begehren entgegen. "Das ist nicht akzeptabel", sagt er zum KURIER. Sollte es so kommen, würde er die Aufsicht gleich ganz dem Ministerium überlassen wollen.

Im Lebensministerium verweist Stephan Wiener, Referent für Abfallagenden, auf "laufende Verhandlungen". Wie viele Geschäftsführer eingesetzt werden, könne noch nicht abgeschätzt werden. Konkrete Namen, die sich laut Plan noch im ersten Halbjahr bewerben werden, gebe es noch keine. Als heißer Kandidat wird in der Müllbranche Harald Sigl kolportiert. Er war im Kabinett von Ex-Minister Niki Berlakovich und ist seit der Übergabe an Andrä Rupprechter nicht mehr im Kabinett, sondern im Abfallmanagement des Ministeriums tätig. Auch das Wirtschaftsministerium, wird kolportiert, mischt bei der Chefsuche kräftig mit.