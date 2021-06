Letzter Aufruf für die marode Alitalia

In der vergangenen Jahren sind einige Fluglinien aufgrund finanzieller Schwierigkeiten vom Markt verschwunden – vor allem solche, die früher in Staatsbesitz waren. Dazu zählte die ungarische Malev, die im Februar 2012 den Betrieb einstellen musste. Elf Jahr zuvor war bereits die belgische Sabena in die Insolvenz geschlittert.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass auch die staatliche Industrieholding ÖIAG, heute ÖBIB, ihre Anteile an der AUA im Dezember 2008 an die deutsche Lufthansa-Gruppe verkaufte. AUA-Schulden in Höhe von 500 Millionen Euro blieben bei der ÖIAG. Nach wie vor gibt es in Europa Airlines in Staatseigentum. Dazu zählt die kleine rumänische Tarom (21 Flugzeuge). Auch die polnische Airline LOT gehört nach wie vor zu 68 Prozent dem Staat. Eine Privatisierung schlug bisher fehl. Bei der größten portugiesische Fluglinie TAP (63 Flugzeuge) hält der Staat seit Mai 2016 wieder die Hälfte der Anteile, 45 Prozent das brasilianisch-portugiesische Konsortium Atlantic Gateway und den Rest die Belegschaft. Auch die börsennotierte Turkish Airlines (294 Flugzeuge) gehört zu 49,12 Prozent dem Staat. Und bei der börsennotierten Air France-KLM ist der französische Staat mit 15,9 Prozent Anteil weiter der größte Einzelaktionär.