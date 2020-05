Letzte Chance auf höhere Prämie

Wer vor Jahresende noch einen Bausparvertrag abschließt, kann sich letztmalig die höhere staatliche Prämie sichern: Statt 1,5 Prozent Zuschuss zu den Einzahlungen bekommt er für heuer noch 1,875 Prozent. Das sind 22,50 Euro für die geförderte Jahres-Höchsteinzahlung von 1200 Euro. Ab nächstem Jahr legt der Staat nur noch maximal 18 Euro auf die Jahreseinzahlung der Bausparer drauf.

Die Regierung hat zur Eindämmung des Defizits im Frühjahr beschlossen, die Förderung per April von drei auf 1,5 Prozent zu reduzieren. Der Sparer erhält aber rückwirkend die Durchschnittsprämie für das Gesamtjahr, eben 1,875 Prozent. Bausparen, lange Zeit die mit Abstand beliebteste Sparform, hat damit erheblich an Attraktivität verloren. In den ersten drei Quartalen sank die Zahl der Neuabschlüsse um 13,8 Prozent auf 577.428.