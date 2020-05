Jeder Sechste bricht die Lehre ab

Besonders viele Drop-outs gibt es mit 28,6 Prozent im Tourismus, während es in der Industrie oder bei Banken unter zehn Prozent sind. Die meisten Abbrecher gibt es in der überbetrieblichen Ausbildung, wo auch der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich hoch ist. Lehrlinge mit ausländischer Staatsbürgerschaft brechen doppelt so häufig ab als Österreicher. Im Bundesländer-Vergleich liegt Wien mit einer Quote von 25 Prozent klar vorne.