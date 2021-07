Leere Plätze: ÖBB lässt Premium-Class auf

Im Railjet werden per April die Zuschläge für die frühere Premium-Class von 25 auf 15 Euro reduziert. Dabei bleibt es zwar bei Gratisgetränk und Zeitungsservice oder Catering-Bedienung am Platz, wegfallen werden aber die diversen Fingerfood-Angebote und andere Kleinigkeiten. Gleich bleibt die Ausstattung (Sitze, Abteile, Raumteiler) der früheren Luxusplätze.

In den Railjet-Zügen gibt es künftig Economy sowie First Class und Business Class. Die frühere Premium Class wird zur Business - so wie jetzt schon beim ICE. Wer also ein Erste-Klasse-Ticket auf Railjet kauft, sitzt wie bisher in der First Class, gegen die bald billigere Aufzahlung von 15 Euro aber in der neuen Business-Klasse.