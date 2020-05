Stabileres Sicherheitsnetz für Versicherte

Die lange Phase der Niedrigzinsen setzt Lebensversicherung zu: Denn in den 1990er Jahren wurden Lebensversicherungen mit Garantiezinsen von drei bis vier Prozent abgeschlossen. Was für die Versicherten gut ist, macht den Versicherungsunternehmen Sorgen. Die drei bis vier Prozent, die sie den Kunden gesichert zugesagt haben, können sie mit Veranlagungen am Kapitalmarkt kaum mehr verdienen.

Die Finanzmarktaufsicht hat daher die Notbremse gezogen und schreibt den Versicherern per Verordnung vor, für die Auszahlung dieser Altverträge Geld rückzustellen. Die „Zinszusatz-Rückstellungs-Verordnung“ wird den heimischen Lebensversicherungen heuer 75 bis 80 Millionen Euro an Ertrag kosten, schätzt die Aufsicht. So viel Geld müssen sie nämlich in die Rückstellung stecken, mit der sie die hohen Alt-Garantien absichern.