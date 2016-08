Ausländische Fachkräfte schätzen Österreich vor allem für sein Gesundheitssystem und seine Infrastruktur. Das geht aus einer Umfrage von InterNations hervor. Der Expat Insider geht der Frage nach, was sogenannte Expats (ausländische Fachkräfte) an einem Land schätzen und was nicht. Österreich belegt bei diesem Ranking Platz acht. Allein die Gastfreundlichkeit der Einheimischen hat offenbar Punkte gekostet.

Das Ranking wurde zum dritten Mal durchgeführt, dabei wurden 14.000 Teilnehmer befragt. 2014 belegte Österreich noch Platz 19. Die besten Länder für ein Leben im Ausland sind im Übrigen Taiwan, Malta und Ecuador. Die letzten Plätze belegen Kuwait, Griechenland und Nigeria.

Pluspunkte im Gesundheitsbereich

Expats in Österreich sind mit der Lebensqualität, die ihnen hierzulande geboten wird, sehr zufrieden. Österreich rangiert im dementsprechenden Index auf Platz zwei von 67 Gastländern. In der Unterkategorie Gesundheit ist Österreich die Nummer Eins weltweit. 82 Prozent der Expats sind mit der Qualität des Gesundheitswesens zufrieden, weitere 79 Prozent halten die damit verbundenen Kosten für erschwinglich halten.

Außerdem finden fast drei Viertel der befragten Expats (72 Prozent), dass Österreich eine hervorragende Verkehrsinfrastruktur habe. Mehr als die Hälfte der in Österreich lebenden Teilnehmer (53 Prozent) halten das Land für sehr sicher, weltweit bewerten nur 38 Prozent der Befragten ihr Aufenthaltsland so gut.

Expats arbeiten außerdem gerne in Österreich: 80 Prozent sind mit der hiesigen Wirtschaftslage zufrieden, und das Land liegt in der Kategorie Jobsicherheit auf Rang sieben von 67. Unter den Befragten äußern sich 71 Prozent positiv zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit.

Österreichs Achillesferse

Die größten Nachteile sind laut der Erhebung von InterNations neben den Steuern vor allem die Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung im Gastland. Nach Angabe der ansässigen Expats ist Österreichs große Schwachstelle demnach ausgerechnet die mangelnde Gastfreundlichkeit der Einheimischen.

Wohin es die Österreicher zieht

Österreicher selbst zieht es - mit einer Ausnahme - beim Umzug ins Ausland in die Ferne: Die beliebtesten Aufenthaltsländer für Expats aus Österreich waren die USA, China, Deutschland, die Türkei und Kanada.

Taiwan auf Platz eins

Taiwan ist der Spitzenreiter im Ranking. Der Inselstaat liegt bei den Finanzen ganz vorne und landete bei den lokalen Arbeitsbedingungen auf Platz zwei. 85 Prozent der dort lebenden Expats sind mit ihrer finanziellen Lage zufrieden (weltweiter Durchschnitt: 64 Prozent).

Was ist InterNations?

Für die Expat Insider Studie von InterNations haben rund 14.300 im Ausland lebende und arbeitende Personen aus 191 Ländern und mit 174 Nationalitäten Informationen zu zahlreichen Aspekten ihres Lebens im Ausland und zu ihrer Person zur Verfügung gestellt. InterNations ist ein soziales Netzwerk und Informationsportal für Menschen, die im Ausland leben und arbeiten.

Expat Insider 2016