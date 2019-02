Wertvolle Gesundheit

Boomender Markt

Kein Wunder also, dass sich die private Krankenversicherung zunehmender Beliebtheit erfreut. Laut Versicherungsverband Österreich (VVO) weist die private Krankenversicherung ein Wachstum von 3,7 Prozent und ein Gesamtprämienvolumen von 2,1 Milliarden Euro auf. Rapf: „Jede dritte Person in Österreich, das sind rund 3,1 Millionen Menschen, hat bereits eine private Zusatzversicherung. Ein Trend, der seit einigen Jahren anhält.“ Einer der größten privaten Versicherer in diesem Bereich ist die Wiener Städtische. Bereits rund 650.000 Kunden vertrauen der größten heimischen Assekuranz, wenn es um ihre Gesundheit geht. „Die Wiener Städtische verzeichnet das höchste Wachstum in der Krankenversicherung, und ich bin der festen Überzeugung, dass das in den nächsten Jahren so bleiben wird, denn die private Gesundheitsvorsorge wird den Österreichern immer wichtiger“, so Rapf. Das ist gut so, denn private Krankenversicherungen leisten einen wesentlichen Beitrag zum österreichischen Gesundheitswesen: Privatpatienten finanzieren über ihre Versicherungsleistung den größten Teil ihrer Behandlungskosten im Spital selbst und entlasten damit letztlich den Staatshaushalt.